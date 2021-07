Tchad : l’Agence de normalisation au service de la valorisation des produits à l’international

La directrice générale de l'Agence tchadienne de normalisation (ATNOR), Dr. Haoua Brahim Djabaye, s'est exprimée jeudi au cours d'un point de presse. Elle a présenté les objectifs et missions de l'ATNOR pour répondre aux défis de valorisation des produits locaux sur le marché international sachant que le Tchad est un terrain vierge dans le domaine de la normalisation.



“Le Tchad fait face à de nombreuses difficultés qui entravent la valorisation de ses produits sur le marche international. L'importance des normes pour diversifier la production, promouvoir les exportations, sauvegarder l'environnement, protéger la santé et la sécurité des consommateurs n'est plus démontrée. C'est pour faire face à tous ces défis que l'ATNOR a été créée”, a détaillé Dr. Haoua Brahim Djabaye.



Elle constitue désormais un socle d'instruments d'une importance capitale afin de doter le Tchad d'une infrastructure de qualité appropriée, gage de son développement industriel et commercial, à l'image de l'émergence esquissée dans la vision 2030 « Le Tchad que nous voulons ».



L'ATNOR est le seul organisme national habilité à certifier la conformité les produits aux normes nationales et internationales. Elle a pu s'affirmer au niveau international en adhérant à l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et à l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (INMPI) de l'Organisation de la conférence islamique (OCI) et à l'Organisation africaine de normalisation (ORAN).



L'ATNOR compte réaliser des actions phares afin d'asseoir la promotion du label « Made in Chad » et la certification des produits locaux. La réalisation du plan d'action 2021 dont l'objectif général est de mettre en œuvre le système national de normalisation, permettra au Tchad de se doter d'une politique nationale de la qualité, d'une stratégie nationale de normalisation et d'un programme d'évaluation de la conformité des produits.