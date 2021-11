Tchad : l’Agence turque TIKA offre des matériels médicaux

Une cérémonie de remise des matériels de formation médicale d’urgence et de pré-hospitalière, a eu lieu à la faculté de médecine au sein de l’Hôpital mère et enfant. A l’entame de la cérémonie, le président de l’université de N’Djamena Mahamat Saleh Daoussa Haggar a remercié l’Agence turque TIKA, pour ce geste et a souligné que la Turquie et le Tchad entretiennent des très bonnes relations depuis plus de seize ans.



Pour le coordinateur de l’Agence turque TIKA, Melih Mucahid Ates, ces matériels sont destinés à renforcer les capacités de la faculté de médecine de N’Djamena. Ils vont servir aux étudiants, afin de se former sur le premier geste de secours devant sauver des vies en cas d’accident. Pour lui, l’Agence TIKA accompagne le Tchad dans le développement durable, en le soutenant dans l’éducation qui est la base du développement. Et aujourd’hui, cette coopération se poursuit à travers la remise des matériels médicaux. Il ajoute que ce geste n’est ni le premier, ni le dernier.



L’ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, a quant à lui rappelé qu’il y a une avancée significative dans la coopération bilatérale entre le Tchad et la Turquie. Il encourage les étudiants à bien utiliser ces outils et rassure que la Turquie dépêchera une équipe à N’Djamena, pour former les formateurs sur l’utilisation de ces matériels.



En réceptionnant les matériels de formation médicale d’urgence et de pré-hospitalière destinés à l’université de N’Djamena, la ministre de l’Enseignement supérieur, Lycie Beassoumda souligne que l’objectif de ces matériels est d’outiller et de renforcer les capacités des étudiants de l’université de N’Djamena. Elle apprécie à sa juste valeur, le rôle si important que joue l’Agence TIKA dans le développement socio-économique du Tchad, à travers des gestes dans la capitale et dans le Batha, en adduction d’eau potable et dans l’éducation.



« Ces matériels viennent à point nommé, au moment où le Tchad veut s’inscrire dans l’imagerie médicale. J’exhorte les étudiants et étudiantes, les enseignants de médecine, à en faire bon usage », a déclaré la ministre. Ces matériels sont composés de plusieurs kits de maquettes d’intubation-bébé, celles avancées de la vie adulte, des protections personnelles, des matériels de formation, des matériels techniques de transport de patients et des matériels d’ambulance.