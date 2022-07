Tchad : l'Aïd Al Adha célébrée à Am-Timan par une grande prière

À l'exemple des musulmans du monde, la communauté musulmane d'Am-Timan célèbre l'Aïd Al Adha ou fête de mouton. Tôt ce matin, la place de l'indépendance, endroit idéal réservé pour la grande prière, est bondée de monde. Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, entouré des quelques personnalités, a pris part à la prière marquant cette fête.



C'est à 8 heures que l'imam de la grande mosquée et président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Cheikh Asseyid Abdallah Fadallalah arrive et la foule scandant des invocations à la gloire de Dieu, se met debout, commence la prière qui dure quelques minutes.



Prononçant son sermon, l'imam a d'abord rappelé l'importance de cette grande fête musulmane au cours de laquelle la viande d’un animal immolé, principalement le mouton, est partagée au sein de la famille mais aussi une partie sera offerte aux personnes démunies.



Il exhorte les fidèles à se conformer scrupuleusement aux principes établis par la religion qui sont basées sur le vivre-ensemble, la culture de la paix et la cohésion sociale. Il demande aux musulmans de se repentir et d'éviter les conflits entre les communautés.



Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques conduits par leur président, sont reçus par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam pour la présentation des voeux. Au cours de l'audience, il exhorte les leaders religieux à s'impliquer davantage dans le processus de transition afin de contribuer positivement pour que la paix règne dans la province du Salamat et le Tchad tout entier.