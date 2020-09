Tchad : l'Alliance du consensus veut donner "un nouveau souffle" à la CCIAMA

Le bureau composé de Ali Adji Mahamat Seïd (président), Brahim Goukouni Nour (1er vice-président) et Mme. Fodeibou Nimat Barout Mahamat (2ème vice-président) se donne plusieurs objectifs. Il entend notamment accompagner le développement d'une économie durable ; réaffirmer le rôle de corps intermédiaire de la CCIAMA, passerelle entre le monde de l'entreprise et des administrations ; et faire de la CCIAMA un expert en gestion des infrastructures à vocation de développement économique.



L'Alliance du consensus vise également la promotion de l'innovation comme moteur de l'économie, l'accompagnement du tourisme écologique, la participation à l'aménagement du territoire, le soutien à la valeur ajoute de l'industrie et de la production locale, la promotion de l'économie numérique et la digitalisation ou encore le soutien au développement des services.



"L'alliance du consensus est devenue aujourd'hui le plus grand regroupement des opérateurs économiques du Tchad", relève son président Ali Adji Mahamat Seid.