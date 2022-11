Tchad : l’Arabie Saoudite octroie 180 millions Fcfa pour la lutte contre le paludisme

Une cérémonie de remise de chèque s'est déroulée ce 21 novembre 2022, au ministère de la Santé publique et de la Prévention.



Ce chèque d'un montant d’un million de francs Riad, soit 180 millions de FCFA, a été donné par l'ambassadeur de la République plénipotentiaire d'Arabie Saoudite, Amir Ben Ali Chihiri. C'est le ministre de tutelle, Dr Abdel-Madjid Abderahim qui a réceptionné le chèque.



Dans son intervention de circonstance, le ministre de la Santé publique et de la Prévention a souligné que ce chèque est destiné à l'achat de produits médicaux pour la lutte contre le paludisme.



« Nous traversons une période de haute transmission, et je crois que ce chèque nous permettra de renforcer notre dispositif sanitaire afin de répondre efficacement à la lutte contre ce fléau », ajoute Dr Abdel-madjid Abderahim.