Tchad : l’Assemblée nationale adopte l’ordonnance qui reconnait la presse en ligne

Les députés tchadiens ont adopté ce lundi 26 novembre, à l'Assemblée nationale, l'ordonnance n° 025 qui régit le fonctionnement de la presse au Tchad, y compris celle en ligne.



Cette nouvelle ordonnance adoptée à plus de 100 voix pour et 18 contre reconnaît pour la première fois l'existence de la presse en ligne comme média d'information.



Elle élargit le pouvoir de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) qui voit ses prérogatives renforcées en lui permettant de prendre des sanctions contre des organes de presse en porte-faux avec la loi.