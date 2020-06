Tchad : l'Assemblée nationale autorise le président à ratifier le Traité révisé de la CEEAC

L'Assemblée nationale a adopté mardi le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le Traité révisé de la Communauté des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).



L'adoption a eu lieu au cours d'une plénière présidée par Dr. Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale.



"Avec ce qui vient d'être adopté par l'Assemblée, le Tchad peut déposer avant le 30 juin. (...) Nous allons être à jour. Normalement, on va être le quatrième État à déposer son instrument de ratification", a déclaré Chérif Mahamat Zene, ministres des Affaires étrangères.



La réforme a été entérinée le 18 décembre 2019 à Libreville, au Gabon. La révision du Traité vise à sortir l'institution de sa léthargie. Ses objectifs traditionnels ont été étendus à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, faisant du développement des États membres une priorité.



La CEEAC est composée de 11 États membres, à savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, la RDC, le Rwanda et le Tchad.