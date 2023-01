Tchad : l'Association pour la paix et le développement Moundo démarre ses activités à Mouraye

Venue à Am-Timan le 3 janvier 2023, la délégation de l'Association pour la paix et le développement culturel Moundo, est dirigée le président Mahamat Issakha Daoud. Ce 5 janvier 2023, l'équipe en mission à Mouraye a organisé une rencontre relative à sa thématique.



L'objectif étant en faveur de la scolarisation des enfants et leur maintien dans les établissements pour finir leur scolarité, le président Mahamat Issakha Abdoulaye et sa suite ont rencontré ce jeudi, les chefs traditionnels, chefs religieux et représentants des jeunes, au cours d'une cérémonie organisée dans la cour du Chef de canton Dagal, Ali Issa.



Lors de cette rencontre, les participants après avoir échangé longuement avec la délégation qui est venue dans la sous-préfecture de Mouraye pour faire comprendre aux parents que la scolarisation des enfants est une obligation et les laisser finir leur scolarité, est un moyen indispensable pour le développement de toute la nation.



À la fin de la séance de sensibilisation, les participants ont massivement confirmé leur adhésion à l'initiative de ce projet de sensibilisation et s'engagent à apporter leur contribution afin que l'association atteigne ses objectifs assignés.