Tchad : l'EEMET renonce au format traditionnel de la journée du 28 novembre

Le secrétaire général de l'EEMET, révérend Dr. Djimalngar Madjibaye, estime qu'une "célébration festive, comme d'habitude, autour des autorités politiques, dans une place publique n'est pas souhaitable".



"Malgré tous les efforts consentis, le tissu social s'effrite. Les violences intercommunautaires continuent d'endeuiller de nombreuses familles. La crise post-dialogue du 20 octobre 2022 a franchi le seuil de la tolérance", déplore l'EEMET.



L'EEMET encourage les leaders ecclésiastiques et les fidèles des Églises des assemblées chrétiennes et des Paroisses à considérer le 28 novembre 2022 comme une journée nationale de recueillement, de prière, d'enseignements et d'actions en faveur du pardon, de la réconciliation, de la cohabitation pacifique et de la paix.