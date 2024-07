Tchad : l’ENSTP met sur le marché de l’emploi des ingénieurs topographes cartographes

Du 08 au 09 juillet 2024, l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) a organisé la soutenance des mémoires de la 33ème promotion du département de topographie-cartographie, en vue de l'obtention de la licence professionnelle. Seize ingénieurs topographes cartographes ont brillamment présenté leurs mémoires.



Au nom de ses camarades, Hamza Abdoulaye Abderazakh a souligné que malgré les conditions parfois difficiles de leur formation, ils ont su se dépasser pour réussir leur cursus.



Hamza Abdoulaye Abderazakh appelle les ministères de tutelle (le ministère des Infrastructures et celui de l’Aménagement du territoire), le secteur privé et d'autres organismes, de faciliter leur insertion professionnelle, voire à dédier une promotion dans la Fonction publique en leur honneur.



Dans un domaine professionnel et technique tel que le leur, les lauréats topographes cartographes ont dû faire face à divers défis, comme le manque de stages académiques et professionnels, ainsi que le manque de laboratoires d'expertise et des matériaux adéquats de leur domaine, mais aussi pour les autres filières de l’Ecole.



Par conséquent, les lauréats exhortent les ministères de tutelle et l'Ecole à améliorer les conditions d'études, à établir des partenariats solides avec les entreprises du secteur privé qui sont essentiels pour les élèves en termes de stages et autres opportunités.



Pour assurer l'épanouissement des futurs ingénieurs topographes cartographes, ces lauréats estiment que l'Ecole et les ministères de tutelle devront revoir le programme scolaire, en collaboration avec les enseignants, prendre en considération les besoins des élèves, et s'adapter aux avancées technologiques. Ils se disent prêts à relever les défis de la vie professionnelle.