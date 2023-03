Tchad : l’Egypte offre un don de médicament au ministère de la Santé publique

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a réceptionné hier un don de médicament de la République Arabe d'Égypte, en présence du ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre et de l'ambassadeur d'Égypte au Tchad, Ossama Elhady.



Dans son allocution, l'ambassadeur de l'Égypte au Tchad Ossama Elhady souligne que, ce don témoigne des bonnes relations qu’entretiennent les deux pays, et surtout de la volonté des autorités de son pays pour soutenir les actions de développement entre les deux pays.



De son côté, le ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Daoud Yaya Brahim a remercié le ministère de la Défense de la République d’Egypte, pour ce geste de solidarité pour venir aider les sinistrés dans tous les pays, et particulièrement au Tchad dont 18 provinces sont touchées par les eaux.



Pour sa part, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim a apprécié une relation ancienne dans le cadre de coopération bilatérale entre les deux pays, et dans le cadre des dispositifs existants.



« Nous allons élargir la collaboration dans le cadre de la formation des Tchadiens en ce qui concerne le domaine sanitaire.



Dans les jours à venir, nous allons concrétiser un accord cadre pour la construction d'un hôpital militaire, dans le cadre de renforcement des ressources humaines au Tchad il y a pénurie en ressource humaine en quantité et qualité », a rappelé le ministre de la Santé publique et de la Prévention qui salue par ailleurs cet acte humanitaire et souhaite que la coopération entre les deux pays se consolide et se diversifie.