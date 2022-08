Tchad : l'Émir du Qatar appelle toutes les parties à adhérer à l'accord de Doha

L'Émir a souligné que l'Accord de paix de Doha est une étape nouvelle et importante dans l'histoire du Tchad. Après la signature de l'accord, il a reçu au Palais les parties tchadiennes signataires, en présence du chef de la transition tchadienne Mahamat Idriss Deby.



Selon l'Émir, cet accord est une première étape qui ouvre la voie à un dialogue global de réconciliation nationale au Tchad. Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a exprimé ses remerciements et sa gratitude au gouvernement tchadien et aux partis d'opposition tchadiens pour leurs efforts et leur souci de la réconciliation et donnant la priorité à l'intérêt national général.



Mahamat Idriss Deby et les représentants des partis d'opposition tchadiens ont exprimé leurs remerciements à l'Émir pour l'adhésion de l'Etat du Qatar aux négociations de paix tchadiennes, appréciant les bons offices de l'État du Qatar et son souci constant de maintenir la sécurité et la paix au Tchad et dans le monde.



La rencontre a réuni plusieurs officiels, ministres et hauts fonctionnaires et représentants d'organisations internationales.



18 groupes non signataires mettent en place le CPCR



18 groupes qui n'ont pas signé l'accord de Doha ont annoncé la mise en place d'un Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR). Le CPCR évoque "l'échec des pourparlers de Doha" et se dit "confronté à la mauvaise foi de la délégation du gouvernement venue avec l'idée de torpiller les discussions en ralliant par achat de conscience une partie d l'opposition politico-militaires et alliés à sa cause".



La délégation du gouvernement "n'avait nullement l'intention de mener de vraies discussions devant aboutir à un accord de paix", selon le CPCR.



Les 18 groupes se disent "ouverts aux discussions à tout moment et en tout lieu".