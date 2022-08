Tchad : l’Entente des églises évangéliques n’exclut pas un retrait du dialogue

L’Entente des églises et missions évangéliques du Tchad évoque des irrégularités dans le processus de dialogue national inclusif. Le révérend Djimalngar Madjimbaye prévient que le caractère inclusif tarde à se concrétiser et tient seul le gouvernement pour responsable.



Le secrétaire général de l’Entente indique que l’EEMET se réserve le droit de se retirer du dialogue et relève que la désignation des membres du Présidium n’a pas respecté le principe de consensus.



La liste du Présidium dévoilée dimanche est contestée par une grande partie des participants au dialogue national. Le président du Comité d’organisation du dialogue, Acheikh Ibni Oumar, a suspendu les travaux qui reprendront demain après-midi. La journée sera marquée par la passation entre le bureau de séance et le Présidium.