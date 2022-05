Tchad : l’Érythrée dépêche un émissaire à la Présidence

Le président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 9 mai le ministre érythréen des Affaires étrangères, Osman Saleh Mohammed, informe la Présidence.



Le chef de la diplomatie érythréenne est porteur d’un message écrit du président ISAIAS AFWERKI au chef de l’Etat. Le contenu de cette missive du président ISAIAS AFWERKI n’a pas été dévoilé, indique la Présidence.



A la faveur de cette audience à laquelle ont pris part les proches collaborateurs du Chef de l’Etat, le PCMT et son hôte ont longuement échangé sur les pistes pouvant rapprocher davantage les peuples tchadien et érythréen en sus des efforts diplomatiques déployés de part et d’autres.



Suivant de près l’évolution de la situation politique et sociale au Tchad, le Président ISAIAS AFWERKI, a également renouvelé le soutien de son pays pour la conduite exemplaire de la transition en cours au Tchad à laquelle il souhaite un succès éclatant.



« Les efforts du Tchad, verrou contre la poussée terroriste, sont également loués par l’Erythrée qui, par cette démarche, consulte le Tchad sur nombre de dossiers internationaux à l’aune des grands rendez-vous dans le cadre de institutions africaines auxquelles appartiennent les deux pays, notamment l’Union Africaine et la CEN-SAD dont le Président tchadien assure la présidence en exercice », détaille la Présidence.