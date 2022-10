Tchad : "l'État doit entreprendre toutes les réformes nécessaires pour la bonne gouvernance et l'État de droit"

La résolution n°2 du dialogue national porte promotion de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Elle a été lue par Dr. Jean Calvin, ce 8 octobre, à l'occasion de la clôture des assises nationales.



La bonne gouvernance et l'État de droit sont des conditions sans lesquelles la paix et la réconciliation sont illusoires, mentionne la résolution.



La lutte contre les détournements et l'enrichissement illicite sont des priorités, rappellent les participants au dialogue national.



La refondation du Tchad doit être basée sur les impératifs de bonne gouvernance et de l'État de droit. Ainsi, l'État doit entreprendre toutes les réformes nécessaires en ce sens.