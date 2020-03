Tchad : l'État renforce le suivi des activités des ONG

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, a appelé samedi les partenaires du Tchad à "observer les dispositifs déjà mis en place pour s'assurer de la redevabilité, de la qualité, de l'efficience des projets et programmes qui sont mis à la disposition de nos populations", lors d'une réunion de travail dans la province du Moyen-Chari.



Issa Doubragne a souhaité un meilleur compte rendu des activités "parce que la qualité des services livrés doit correspondre aux ressources mobilisées."



"La pérennisation doit obliger tout le monde à renforcer les capacités des acteurs locaux. Les acteurs locaux sont les véritables facteurs de pérennisation, de garantie, de continuité des activités que nous menons sur le terrain", a-t-il dit.



"Le chef de l'Etat y tient et il veut que nous suivions cela. Il veut que nous, nous assurions que les partenaires puissent obéir, observer strictement les dispositions qui les encadrent. S'il y a en qui ne le font pas, je les rappellerai à l'ordre", a indiqué le ministre.



Au cours de sa mission, Issa Doubragne a échangé avec les services techniques déconcentrés, en présence du secrétaire général de la province du Moyen Chari et du préfet de département de la Grande Sido.



"Nous avons eu un dialogue très franc, nous avons été très clair avec les partenaires qui apprécient aussi que l'Etat vienne jusqu'à leur niveau pour échanger et mettre les choses dans les agendas. Ce qui leur permettra, eux, d'observer le changement, de l'intégrer. Et aux autorités locales de suivre et de leur donner les consignes", a précisé le ministre de l'Economie et de la Planification du développement.



Le déploiement d'un bureau régional de suivi à Moundou



Le ministre Issa Doubragne a annoncé le déploiement prochain sur le terrain, "à partir de Moundou, d'un bureau régional qui va suivre toutes les activités avec les partenaires et qui va donner les moyens supplémentaires aux services techniques étatiques de garantir le suivi indépendant".



"Nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas la même ONG qui mette en exergue une activité, elle-même elle suit l'activité et elle-même dit que l'activité est bien délivrée. Non, vous ne pouvez pas être le juge et parti. Ce n'est pas possible", a affirmé le ministre.



"Il m'a été rapporté un certain nombre de choses que je vais encore vérifier. Toutes les ONG, si elles sont exonérées, ce sont leurs activités. Mais toutes les entreprises qui travaillent avec les ONG, elles doivent payer les impôts, ceci ne doit pas être une discussion. Nous avons aussi invité le HCR a faire observer à ses sous-partenaires, strictement, les directives que l'Etat tchadien met en exergue. Si ce n'est pas fait, c'est vers le HCR qu'on va nous tourner et ce n'est pas bien", a conclu le ministre.