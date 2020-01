Tchad : l'État veut encourager les jeunes et les startups avec la baisse du coût d'Internet

Au Tchad, l'allègement de la fiscalité en matière d'Internet va permettre "l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, particulièrement des jeunes et des start-uppeurs", a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le 27 décembre 2019 lors de son discours de présentation de La loi de finances portant budget pour l'année 2020.



Concrètement, le droit d'accise de 18% sur les prix d'accès à Internet est désormais supprimé depuis le 1er janvier 2020. Cette mesure va entrainer une baisse des tarifs chez tous les opérateurs.



Par exemple, sur un forfait Internet de 1 Giga à 2000 FCFA, le prix devrait passer à 1640 FCFA, voire moins si les opérateurs décident de procéder à une plus large baisse de coût.



Le coup de pouce aux jeunes et aux startups comprend également l'exonération d’un package d’impôt pendant les cinq premières années pour tous ceux qui investissent notamment dans les Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette mesure vise à favoriser l’inclusion numérique.



Lors de son discours adressé à la Nation le 31 décembre 2019, le président de la République Idriss Déby a souligné que "le Gouvernement va accompagner de manière résolue toutes les activités en lien avec l’entrepreneuriat des jeunes. Toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de l’entreprenariat et de l’auto-emploi seront soutenues."



Le chef de l'Etat a évoqué la création d’une "robuste institution exclusivement dédiée à cet objectif" d'appui et de financement des projets de la jeunesse.



Dès cette année, une enveloppe annuelle de 30 milliards FCFA est désormais consacrée à l’accompagnement des jeunes et des femmes "dans leur ambition d’entreprendre et de s’autonomiser."