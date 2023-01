Tchad : l'État veut réorganiser la carrière des militaires et imposer une promotion par mérite

Lors de cette réunion, le Ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre a présenté deux projets d'ordonnance qui ont été examinés et adoptés.



Le premier, portant sur le statut général des militaires des Forces de défense et de sécurité, vise à modifier et compléter l'ordonnance 02/PCMT/2021 du 31 Août 2021 et s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) tendant à la réforme de l’armée.



Il précise les droits et devoirs des militaires, réorganise leurs carrières et impose une promotion par mérite et une limite d'âge de départ à la retraite.



Le deuxième projet d'ordonnance concerne la création d'une Manufacture d'Equipement et de Maroquinerie (MANEM), en lieu et place de la Manufacture d'Equipements Militaires (MANEM.SA), afin de diversifier les activités de l'entreprise et de fournir aux forces de défense et de sécurité tous les équipements liés à l'habillement et au couchage.