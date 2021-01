Tchad : l'IGE suspend le maire intérimaire de Moundou et son secrétaire général

L'Inspection générale d'État (IGE) a suspendu, à compter du 15 janvier, le maire intérimaire et le secrétaire général de la commune de Moundou.



Le 12 janvier 2021, l'IGE a diligenté une mission de contrôle et de vérification des contrats des panneaux solaires attribués aux entreprises SOLVET et VEGALINK AGRITCH. L'IGE a soupçonné une "corruption entre les agents des administrations à Moundou".



Les investigations menées par la mission de contrôle ont "démontré à suffisance que le processus d'attribution des deux contrats des travaux de réparation et d'éclairage de la ville de Moundou à deux sociétés est entaché d'irrégularités", selon un courrier du chef de mission Abdelkerim Nasser Brahim.



La mission informe avoir constaté avec regret une "gestion opaque de la commune, en violation flagrante de l'orthodoxie administrative et financière, et des principes élémentaires de gouvernance axés sur une mauvaise collaboration avec le Conseil délibérant, entraînant un dysfonctionnement dans les prises de décision et d'orientation du bon fonctionnement de la commune".



Initialement interpellé par l'antenne provinciale de l'Agence nationale de sécurité, le secrétaire général Mbairam Alladoum a été libéré dimanche 17 janvier, avant d'être transféré à la brigade de police. Il a ensuite été incarcéré à la Maison d'arrêt.