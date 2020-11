Tchad : l'INSAMB valorise le rôle de l'ingénieur civil face aux inondations

La section de Biltine du bureau de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) organise une semaine de manifestation culturelle de l'Institut national supérieur des arts et métiers (INSAMB) à la Maison des médias. La semaine culturelle vise à valoriser la formation de l'Institut.



L'évènement est marqué par des exposés et débats, axés sur le thème : "contribution de l'ingénieur civil face à l'inondation des quartiers de la ville de N'Djamena".



L'INSAMB est une institution étatique qui offre une formation théorique et pratique en licence professionnelle dans trois filières à savoir : le génie civil, l'architecture et le génie urbain, indique le président du comité d'organisation et secrétaire exécutif du bureau des étudiants de l'INSAMB, Abdoulaye Ahmat Adam.