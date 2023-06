Tchad : l'INSEED valide le nouvel indice des prix à la consommation des ménages

Dr Zakaria Baradine Moussa a précisé que la collecte des prix de base s'est déroulée tout au long des années 2019 et 2020. Les coefficients de pondération sont issus de la quatrième enquête sur la consommation du secteur informel au Tchad, l'ECOSIT4, réalisée en 2019. L'indice est calculé à l'aide de l'application "Phoenix".



​Selon lui, cet atelier s'inscrit dans le cadre du réajustement des prix à la consommation des ménages et de la mise en œuvre de la réforme de l'appareil statistique au Tchad, voulue par les autorités du pays afin de faire du système statistique national un outil au service du développement économique et social.