Tchad : l’OCI organise un symposium en soutien au développement durable en Afrique

Le secrétariat général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OIC) a tenu un symposium virtuel sous le titre « Éducation et Développement en Afrique : défis et opportunités », suite à sa série de conférences culturelles, le mercredi 02 février 2022. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l’éducation qui est célébrée le 24 janvier de chaque année.



Le symposium a été animé par le Dr Othman Muhammad Bugaji, de la République du Nigéria, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Islam en Afrique et conseiller spécial du vice-président de la République fédérale du Nigéria aux affaires politiques, et le Dr Wedad Nabei de la République du Bénin, la fondatrice de l'Institut africain Ibn Battut.



Elle compte à son actif plusieurs contributions et activités, en tant que chercheuse en littérature africaine et questions féminines africaines, ambassadrice en coaching et militante du dialogue interreligieux. Le symposium a mis en exergue l'importance du processus éducatif en tant que moteur clé du développement dans les pays du continent africain et les défis auxquels l'éducation est confrontée.



Il a également souligné l'importance de développer des politiques et des institutions éducatives et de les aligner sur les exigences du développement durable, à travers de nombreuses initiatives, ainsi que le renforcement du partenariat communautaire multidimensionnel aux fins de la réalisation d’un tel objectif.