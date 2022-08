Tchad : l'OCI salue l'accord de Doha avec les politico-militaires et espère une paix durable

Hissein Brahim Taha a rendu hommage à l'Etat du Qatar pour avoir accueilli et parrainé les négociations entre les parties tchadiennes.



Le secrétaire général de l’OCI, qui a assisté à la cérémonie de signature de l’Accord, formule l’espoir que l’Accord permettra de parvenir à une paix durable au Tchad, avec l'engagement des parties tchadiennes et le soutien actif de la communauté internationale au Tchad, dans cette phase cruciale.



Il a exprimé la disponibilité de l’OCI de coopérer avec les partenaires internationaux afin d'accompagner les parties tchadiennes dans leur quête pour la paix, la sécurité et le développement durable dans l'intérêt du peuple tchadien.