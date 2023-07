Tchad : l'OIERT clôture son séminaire de prière et de louange dans l'engouement

L'Apôtre de l'OIERT, Mbaïtodjim Jude Telbet, a rendu grâce à Dieu d'avoir été au centre de ce séminaire et d'avoir protégé les participants. Il a souligné que ce séminaire de prière et de louange, comprenant des séries d'enseignements, a réuni de nombreux jeunes issus de différentes dénominations. Il a servi de lieu de rassemblement et de réconciliation entre la jeunesse et l'église, qui ont tous deux besoin l'un de l'autre, tout comme l'État.



L'Apôtre a évoqué les événements du 20 octobre où de nombreux jeunes ont perdu la vie. Il a demandé à la jeunesse tchadienne de ne pas faire confiance aux manipulateurs qui utilisent la jeunesse à des fins personnelles.



Cette formation permettra à l'Organisation Internationale Évangélique du Réveil de célébrer sa 4ème édition. Celle-ci est fixée à la date de l'indépendance du Tchad, le 11 août, et sera bientôt vulgarisée afin d'encourager la jeunesse tchadienne à prier pour la nation tchadienne et à reconnaître la richesse de la jeunesse tchadienne qui se trouve au Tchad. Il a rappelé les événements de 1979 où, selon lui, c'est la jeunesse qui a payé le prix.



L'Apôtre Jude Telbet a souligné que l'Organisation Internationale Évangélique du Réveil prépare la jeunesse tchadienne à être forte et puissante, sans se laisser aveugler par les manipulateurs. Il a exhorté les participants à faire bon usage des connaissances acquises au cours de cette semaine.



Le représentant des formateurs, le Prophète Ézéchiel Sanr, a remercié le Seigneur Tout-Puissant pour le bon déroulement de ce séminaire et a prié pour que Dieu continue d'utiliser les jeunes dans le domaine du gospel au Tchad. Il a exprimé sa conviction que cette formation contribuera à promouvoir le gospel au Tchad. Au total, 60 participants ont pris part à ce séminaire et ont obtenu leurs attestations de participation.