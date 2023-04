Tchad : l’OIM renforce la formation sur la protection et l'assistance aux migrants

N’Djamena - Ce 26 avril 2023, l'OIM organise un atelier de formation sur la protection et l'assistance aux migrants.



Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des membres du comité technique interministériel chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du PMM et du réseau des Nations Unies sur les migrations, en particulier en ce qui concerne les principes de protection et d'assistance aux migrants, notamment ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité au Tchad. Elle vise également à renforcer les compétences des participants en matière de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes de la traite, conformément à la législation tchadienne et aux conventions internationales. Enfin, elle vise à améliorer les connaissances des participants en matière de protection des migrants bloqués ou en transit.



Madame Aldongar Valencia, directrice des Tchadiens de l'étranger et de la migration, a encouragé les participants à être interactifs afin de faciliter la transmission des connaissances et de renforcer leur capacité. Elle a demandé aux participants de saisir cette occasion pour mieux comprendre les modules du programme.