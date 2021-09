Tchad : l'OIM renforce les journalistes pour mieux lutter contre la traite des personnes

Une médiatique précise, claire et bien informée sur la traite des personnes peut être un levier pour lutter contre ce phénomène, faciliter les différents acteurs et protéger les victimes de traite des personnes.



Considérés comme des éducateurs communautaires influents dans une région où le taux d'analphabétisme avoisine les 60%, les journalistes ont souvent une formation limitée voire inexistante en journalisme, et dans les thématiques spécifiques et sensibles telles que la traite des personnes.



Dans un pays où le phénomène de la traite des personnes bat son plein mais est très peu connu, il est urgent de renforcer les capacités des médias sur la réalité de la traite des personnes au Tchad et dans le monde. Ainsi, ils pourront à leur tour informer l'opinion public sur l'importance de la question car les médias jouent un róle clé dans l'information et l'éducation de la population.



25 journalistes tchadiens de différents médias sont concernés par la formation. Les participants acquerront des connaissances en matière de lutte contre la traite des personnes conformément à la loi tchadienne et aux conventions internationales. La formation leur permettra également de maitriser les principes-clés de la couverture médiatique et du rapportage des cas de traite.