Tchad : l’OMS équipe avec 70 experts en santé pour faire face aux urgences

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad a fourni une impulsion majeure à l'équipe SURGE, en mettant à sa disposition 70 experts en santé publique, 8 véhicules, et un centre des opérations d'urgence en santé publique.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention. Le Dr Jean Bosco Ndihokubuwayo, représentant de l'OMS au Tchad, a souligné l'importance cruciale de disposer d'un personnel de santé multidisciplinaire, formé et prêt à être déployé, tant au niveau national qu'international.



Ce programme SURGE a permis de former ces 70 experts provenant de divers secteurs, dans une approche de santé globale. Ces efforts conjoints visent à renforcer les capacités du Centre des Opérations d'Urgence en Santé Publique (COUSP), en termes de logistique et de matériel, afin de garantir une réponse efficace en cas d'urgence.



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim, a rappelé la signature d'un mémorandum d'accord entre son ministère et l'OMS, pour la mise en œuvre de l'initiative SURGE. Cette initiative comprend non seulement la formation de 70 experts pluridisciplinaires, mais aussi l'acquisition de moyens de transport pour un déploiement rapide, en cas d'événement sanitaire critique, ainsi que la rénovation d'une salle de formation continue au sein du COUSP.



Dans le cadre de cette collaboration, l'OMS a fourni huit véhicules pour faciliter le déploiement rapide de l'équipe d'intervention d'urgence sur le terrain. De plus, une salle de formation continue a été rénovée et équipée de matériel de pointe pour renforcer les compétences des experts dans leurs domaines respectifs.



L'ensemble de ces ressources, mises à la disposition du COUSP, permettra de mener des actions de préparation et de lutte contre les urgences de santé publique de manière coordonnée et efficace. Le ministre a salué ces efforts, et a souligné leur importance pour le développement du secteur de la santé.



La cérémonie de remise des véhicules et des certificats aux membres de l'équipe SURGE du Tchad s'est tenue au ministère de la Santé publique et de la Prévention.