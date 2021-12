Tchad : l'ONAJES au contact de la jeunesse du Guera pour recueillir ses doléances

La campagne vise à attirer l'attention des jeunes sur la cohabitation pacifique et recueillir leurs doléances afin de les transmettre aux autorités. Cet événement a vu la présence de quelques autorités locales notamment le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma.



Moussa Djafi, délégué provincial de la jeunesse et des sports, a indiqué que l'ONAJES a offert des opportunités de créations d'entreprises, de financements des projets sous diverses formes ainsi que des formations et orientations.



Le coordonnateur général de l'ONAJES, Moussa Hassan Idibey, a affirmé que l’objectif de cette campagne est d'orienter les jeunes vers la culture de la paix et le vivre-ensemble. Moussa Hassan Idibey a souligné que l’ONAJES a été instruit par les plus hautes autorités pour s’enquérir des réalités et besoins de la jeunesse dans toutes les provinces.