Tchad : l'ONAJES installe son premier chef d'antenne au Sila en faveur de la jeunesse

Le nouveau chef d'antenne de l'Office nationale de la jeunesse et de l'emploi (ONAJES), Hilaire Memndigngar, a été installé mardi matin par le secrétaire général de la province de Sila, représentant le gouverneur, Oumarou Sandah Makachi.



La cérémonie d'installation a eu lieu au gouvernorat de Goz Beida, en présence notamment des autorités administratives, traditionnelles et sécuritaires.



Le secrétaire général de la province de Sila a indiqué que "la jeunesse demeure et demeurera au tout premier plan pour le développement de notre pays. (...) La promotion de la jeunesse dans la dynamique du développement durable et surtout de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030, préoccupe les plus hautes autorités. La place de choix qu'occupe la jeunesse tchadienne dans la politique du gouvernement a permis la multiplication des actions allant dans le sens du développement, tant culturel, social, physique, intellectuel et économique."



Selon lui, "pour répondre aux besoins réels de la jeunesse et mener à bien cette mission du gouvernement, le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi a jugé nécessaire et important d'installer dans le 23 provinces des chefs d'antenne. Ils amélioreront les conditions de vie de nos jeunes et dynamiseront les disciplines sportives dans leur ensemble."



Le chef d'antenne a pour objectif de renforcer les compétences des jeunes, notamment sur le plan technique. Il devra initier une bonne éducation et une formation de base aux jeunes de la province, promouvoir l'entrepreneuriat, développer des infrastructures de loisirs sains, impliquer les jeunes dans le processus de mise en oeuvre des projets et programmes de développement, et accroitre la présence des jeunes dans les instances de prise de décision.



Il devra également améliorer la couverture sanitaire, faciliter l'accès aux moyens de transports et s'impliquer dans la protection de l'environnement.