Tchad : l'ONAJES se mobilise pour la cohabitation pacifique au Batha

La campagne vise à attirer l'attention des jeunes sur la cohabitation pacifique et recueillir leurs doléances afin de les transmettre aux autorités. Ouagua Guindja, délégué provincial de la jeunesse et des sports, a indiqué que l'ONAJES a offert des opportunités de création d'entreprises, de financements des projets sous diverses formes ainsi que des formations et orientations. « L’objectif de cette campagne est d'orienter les jeunes vers la culture de la paix et le vivre-ensemble, mais aussi de recueillir leurs doléances », déclare le coordonnateur général de l'ONAJES, Moussa Hassan Idibey.



Même son cloche pour la directrice adjointe des ressources Humaines de l’ONAJES, Zenaba Idriss Dinguest. « La culture du vivre-ensemble implique la tolérance, car tout le monde a besoin de vivre en communauté. Le partage des valeurs humaines, l’expression de l’humanité et la considération envers autrui constituent un levier essentiel pour favoriser la culture du vivre ensemble », affirme-t-elle.



La cohabitation pacifique commence d’abord au niveau de la cellule familiale. « Il faut la tolérance car nul n’est infaillible. Cultivez l’amour, la paix et la tolérance, et que la province du Batha soit un exemple du vivre ensemble », souligne Djastoïde Lorina, directeur adjoint de la promotion des initiatives d’insertion économique des jeunes.



Le secrétaire général de la province, représentant le gouverneur, Abdel Aziz Maï Mahamat a salué cette initiative qui entre en droite ligne dans la politique du gouvernement de transition en matière de jeunesse. Elle vient appuyer les efforts des autorités administratives de la province du Batha sur les thématiques du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et de la paix. « Les jeunes doivent jeter les bases de la construction de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique », martèle-t-il.