Tchad : l'ONAMA Sarh n'émet pas depuis plus de cinq jours

En effet, depuis plus de cinq jours, la station provinciale de l'Office National des Médias Audiovisuels ONAMA/Sarh est hors service, plongeant la population de la province du Moyen-Chari dans un silence radio inédit. En cause, une panne de l'émetteur principal, comme l'a expliqué Mme Djantam Angèle, cheffe technique de la station.



« L'émetteur a lâché, et nous sommes en attente de solutions techniques pour rétablir le signal », a-t-elle déclaré. L'ONAMA Sarh joue un rôle crucial dans la diffusion des informations provinciales et nationales.



Son arrêt soudain prive des milliers d'auditeurs de leur principale source d'information et de divertissement. Dans un contexte où l'accès à l'information reste limité, pour une grande partie de la population, cette panne soulève de vives inquiétudes. Les techniciens de la station s'activent pour diagnostiquer l'ampleur du dysfonctionnement, et explorer les solutions possibles.



En attendant la réparation de la station, les auditeurs doivent se rabattre sur d'autres sources d'information telles que la Radio Loriko, la Voix de la Paix de Mabrouka, ou encore les journaux en ligne. Cependant, toutes ces alternatives ne couvrent pas nécessairement l'intégralité des programmes et services proposés par l'ONAMA/Sarh.



Face à cette situation, la population, et les employés de l'ONAMA Sarh interpellent les autorités compétentes, afin qu'elles interviennent rapidement pour fournir les ressources nécessaires au rétablissement du signal. Une résolution rapide de cette panne est cruciale pour rétablir la communication et assurer l'information continue des citoyens du Moyen-Chari.