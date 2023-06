Tchad : l'ONAPE accorde 178.243.000 Fcfa de crédits agricoles aux producteurs du Mayo Kebbi Est

Moumine Mahamat Saleh, chef du bureau de l'ONAPE, a exprimé sa gratitude envers les autorités nationales et provinciales pour l'attention portée à la population de la circonscription en accordant ces crédits agricoles, qui contribueront certainement à améliorer leurs conditions de vie. Il s'est également félicité de l'engagement des bénéficiaires des crédits agricoles de l'année précédente, qui ont remboursé intégralement la somme de 104.375.000 Fcfa. Cette réussite a été possible grâce à la contribution des autorités administratives, militaires et traditionnelles, et a permis à l'ONAPE d'augmenter le budget pour l'année agricole en cours.



Le gouverneur du Mayo Kebbi Est, Abdelkerim Seid Bauch, a exprimé sa joie quant à cet appui de l'ONAPE pour le développement de l'agriculture tchadienne en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il a souligné que l'agriculture est au centre des actions du pays, d'où l'octroi de ces crédits agricoles. Il a rappelé que pour la campagne agricole 2023-2024, l'ONAPE a accordé plus d'un milliard dans la partie méridionale du pays, dont 178.243.000 Fcfa pour la province du Mayo Kebbi Est.



Le gouverneur Seid Bauch a exigé des bénéficiaires une gestion optimale des fonds et le remboursement dans les délais impartis.