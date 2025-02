Tchad : l’ONAPE appuie les jeunes diplômés avec le déploiement dans des institutions

Dans le cadre du Projet de Volontariat d'Expertise, s'inscrivant dans le Programme d'Appui aux Diplômés sans Expérience, les 140 volontaires ont été déployés sur le terrain. Ce projet vise à offrir aux jeunes diplômés, l'opportunité d'acquérir une expérience précieuse, tout en contribuant au développement de diverses structures au Tchad.



Les volontaires ont été affectés à plusieurs institutions clés, notamment :

🔹Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine 🔹Hôpital de la Mère et de l’Enfant

🔹Hôpital Général de Référence National

🔹Hôpital La Renaissance

🔹APICED (Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Éducation et Développement)

🔹STE (Société Tchadienne des Eaux)

🔹CDVT (Comité pour le Développement du Volontariat au Tchad)



Ces jeunes volontaires apporteront leur expertise et leur énergie aux différentes structures, contribuant ainsi à améliorer les services offerts et à renforcer les capacités locales.



Grâce à leur engagement, il faut espérer que cela va favoriser le développement personnel des bénévoles, tout en répondant aux besoins des communautés.