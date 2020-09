Tchad : l'ONAPE débloque 38,7 millions Fcfa pour financer 29 projets jeunes au Ouaddaï

Il a rappelé que toutes les dispositions sont prises pour sauver la campagne agricole de cette année et garantir l'autosuffisance alimentaire dans la province du Ouaddai. Sadick Brahim Dicko a précisé qu'à travers le programme crédit agricole, un montant de 133.850.000 FCFA a été mobilisé pour le financement de 943 projets pour une superficie de 12.548 hectares. Le programme bénéficie à 4.307 personnes dont 2.615 hommes et 1.692 femmes.



Après une étude approfondie, 29 projets ont été jugés viables et bancables par le comité de crédit de l'ONAPE, bénéficiant à 60 hommes et huit femmes.