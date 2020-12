Tchad : l'ONAPE distingue UBA pour son engagement en faveur de la jeunesse

N'Djamena - L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a organisé samedi 19 décembre 2020 au Ledger Plaza, une soirée marquant la fin de l'année, en l'honneur de ses agents et partenaires.



À cette occasion, une attestation a été décernée au directeur général de la banque UBA, en présence du représentant du ministre de la Fonction publique qui a remis cette distinction au nom de l'ONAPE.



Nouba Natolban, directeur général d'UBA, a rappelé que la banque travaille avec la jeunesse, et a un partenariat très soudé avec l'ONAPE. "Nous formons la jeunesse, nous la finançons, nous accordons des fonds à travers la Fondation Tony Elumelu. En presque trois ans, plus de 360 jeunes, hommes et femmes, ont pu recevoir des fonds assez solides. Ces fonds tournent autour de 2 à 3 milliards Fcfa", a-t-il dit.