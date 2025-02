Tchad : l’ONAPE et le BIT initient un atelier d'information et de sensibilisation sur les emplois verts

Ce matin, 25 février, les locaux du CEFOD ont accueilli un atelier d'information et de sensibilisation destiné aux jeunes entrepreneurs. Cet événement, organisé par l’ONAPE, en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT), avait pour but de sensibiliser les participants aux concepts des emplois verts, ainsi qu'au répertoire des métiers verts au Tchad.



L'atelier vise spécifiquement à :

-Sensibiliser les jeunes entrepreneurs et les acteurs du développement sur les opportunités offertes par les emplois verts dans divers secteurs ;

-Présenter le répertoire des métiers verts mettant en lumière les carrières durables disponibles pour les jeunes ;

-Favoriser les échanges et la collaboration entre les différents acteurs engagés dans la transition écologique et économique.



Cet événement constitue une étape importante vers une prise de conscience accrue et un engagement collectif en faveur de l'écologie et du développement durable.