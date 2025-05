Tchad : l’ONAPE et le MASSAH unissent leurs efforts pour mieux accompagner les populations vulnérables au Lac

Dans le souci d’apporter une réponse efficace et bien coordonnée aux besoins identifiés, le directeur de l’ONAPE, M. Nassouradine Abakar Kessou, et le directeur général de l’Administration du Travail au Ministère de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, M. Mahmout Moussa, ont tenu une séance de travail ce jeudi 15 mai 2025 avec les cadres du Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Actions Humanitaires (MASSAH), conduite par le directeur général des Affaires humanitaires.



Cette rencontre visait à poser les bases d’une collaboration étroite entre l’ONAPE et le MASSAH, dans le but d’unifier les efforts pour des actions plus ciblées, cohérentes et à fort impact. Une dynamique qui s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, résolument engagé à sortir durablement les populations vulnérables de la précarité.



Pour traduire cette volonté politique en actes concrets, une commission conjointe ONAPE-MASSAH sera prochainement mise en place. Elle aura pour mission d’élaborer une feuille de route et de définir des stratégies communes visant à assurer une coordination optimale des interventions sur le terrain.