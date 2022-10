Tchad : l'ONAPE forme 30 femmes en teinture des pagnes indigo à Ati

Le chef d'agence de l'ONAPE, antenne du Batha, Mahamat Haroun Mahamat, précise que la création de l'emploi passe par la création d'entreprises. Il appelle les bénéficiaires de cette formation à monter de projet et chercher un probable financement qui va leur permettre de se créer un emploi et de pouvoir employer d'autres personnes car, la création des entreprises réduit le chômage et contribue au développement économique et social.



Lançant officiellement la formation, le préfet du département du Batha Ouest, Sadik Mahamat Iga, a remercié l'ONAPE pour cette initiative louable qui entre en droite ligne de la politique du gouvernement. Car selon lui, au Tchad comme dans la plupart des pays africains, l'accès à l'emploi pose d'énormes difficultés, notamment pour les jeunes et femmes.



Sadick Mahamat Iga appelle les bénéficiaires à se lancer dans l'entrepreneuriat dès la fin de la formation car il s'agit d'un facteur essentiel de développement et d'opportunités.