Tchad : l'ONAPE forme 60 jeunes en gestion de micro-projets au Sila

L'antenne du Sila de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE) a remis samedi des attestations à 60 jeunes formés durant une semaine en création et gestion de micro-projets à Goz Beida.



Gounoug Ahounta, chef d'antenne de l'ONAPE, a expliqué qu'à travers cette formation, les jeunes vont pouvoir entreprendre et contribuer à la réduction du chômage. Il lance un appel aux jeunes entrepreneurs de se rapprocher de l'ONAPE pour bénéficier d'un encadrement.



Le préfet de département de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, rassure que les autorités sont engagées dans la lutte contre le chômage des jeunes et leur insertion.