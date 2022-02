Tchad : l’ONAPE honore son personnel et vise plus d'engagement pour l'emploi

Le directeur général de l'ONAPE, Sidick Brahim Dicko, a présenté ses meilleurs voeux aux autorités, aux partenaires techniques, aux employés et à tous les demandeurs d'emploi. Il a rappelé que la mission principale de l’ONAPE est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi pour permettre à chaque jeune d'avoir une qualification et un emploi.



Le représentant du délégué du personnel, Abdoulaye Mahamat Taher, a remercié l’administration et ses partenaires pour les réalisations des objectifs en 2021.



Le chef de division administratif et juridique, Souleymane Borkou, a quant à lui salué les efforts fournis par les demandeurs d’emploi et la réalisation des différents projets financés par l’Office. Il a exhorté les jeunes demandeurs d’emploi et porteurs de projets à s’inscrire à l’ONAPE afin de bénéficier des différents conseils, orientations et insertions.



Des attestations de reconnaissance ont été remises en l'honneur Ouagoh Zoua Zinzane, parti en retraite, mais également aux partenaires, aux chefs de services et au personnel de l'ONAPE. Un grand diner a marqué la fin de la cérémonie.