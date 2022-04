Tchad : l'ONAPE lance le recouvrement de plus de 143 millions FCFA au Logone Occidental

Plus exactement, il s'agit de procéder au recouvrement des arriérés de crédit agricole couvrant la période allant de 2015 à 2020 et qui d'après les statistiques officielles fournies par le chef de mission conjoint de L'ONAPE, Vaina Gan-Fare, s'élèvent à plus 143 millions de FCFA.



Intervenant, le chef de mission de l'ONAPE, Ahmat Savoir Siam, a regretté "la mauvaise gestion des crédits par les agents de l'Office dans le passé". Aussi dans l'optique de ne pas punir la province du Logone Occidental, chaque bénéficiaire du crédit "doit assurer le recouvrement à 100%", a-t-il expliqué.



Par ailleurs, "cette phase de sensibilisation de recouvrement des arriérés du crédit agricole concerne toute la zone méridionale du pays".



Raison pour laquelle Ahmat Savoir Siam a appelé "au sens de la responsabilité et à la bonne foi de tous" dans le cadre de cette opération de recouvrement afin de "permettre aux autres tchadiens d'en bénéficier", a-t-il insisté.