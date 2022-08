Tchad : l'ONAPE lance son crédit agricole dans la province du Salamat

Pour traduire dans les faits sa première mission qui est celle de la politique du gouvernement en matière de l'emploi et de la lutte efficace contre le chômage et la pauvreté, l'ONAPE, octroie une enveloppe d'une valeur de 96.200.000 FCFA aux producteurs agricoles de la province du Salamat.



Le chef d’agence de l’ONAPE Am-Timan, Assadick Djibrine Hassane, informe que le crédit agricole permet non seulement de lutter contre la pauvreté mais aussi de freiner l'exode rural, l'immigration des bras valides et les pratiques usurières qui caractérisent les communautés rurales.



Lançant l'activité, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, précise que ce crédit agricole à taux d'intérêt zéro, a connu une légère augmentation par rapport à l'année précédente, et ce grâce aux efforts des centaines de bénéficiaires. Il invite les bénéficiaires de l'année en cours à faire une gestion rationnelle afin de rembourser l'intégralité du crédit à la date butoir.



Quelques bénéficiaires ont officiellement reçu leur crédit agricole des mains des autorités administratives.