Tchad : l’ONAPE lance une formation de 300 demandeurs d’emplois

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a organisé une rencontre ce 23 juillet 2024, au CFOD. Celle-ci vise à former 300 demandeurs d’emplois en art oratoire et technique de rédaction de projets.



Cependant, il est à noter que cette formation de 9 jours se fera en trois vagues, notamment une vague au cours de laquelle 100 personnes seront formées en trois jours.



Enfin, cette formation permettra à chaque demandeur d’emploi d’avoir des outils nécessaires pour communiquer, et monter un bon projet pour sa carrière professionnelle.