Tchad : l'ONAPE lance une formation en couture, stylisme et maquettisme

Cette formation, qui vise à soutenir l'auto-emploi, permettra à 40 demandeurs d'emploi de développer leurs compétences en tant que couturiers, stylistes et maquettistes.



Le lancement de la formation a eu lieu en présence du directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, et du maire de la ville de N'Djamena.



Selon Sadick Brahim, la formation est nécessaire pour répondre aux défis du marché de l'emploi, qui est de plus en plus compétitif et exigeant en termes de compétences professionnelles.



Le thème de la formation est "Allier les formations de besoins de compétences pour une meilleure adéquation et l'équilibre du marché de l'emploi". Les participants recevront les outils nécessaires pour réaliser leur rêve professionnel après la formation.



Les jeunes qui sont confrontés à la dure réalité du marché de l'emploi sont encouragés à saisir cette opportunité pour assurer leur avenir.



L'ONAPE joue un rôle important dans l'accélération de l'auto-emploi en formant les jeunes et en les préparant à affronter les défis du marché du travail.