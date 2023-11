Tchad: l’ONAPE mobilise les jeunes du 9ème arrondissement de Ndjamena pour l’emploi

En accueillant les participants, le maire du 9ème arrondissement, Mahamat Kerima Saleh, a souligné l'importance cruciale de cet événement pour la communauté, en particulier pour les jeunes actifs dans divers domaines. "L'ONAPE ne manque pas de nous aider, en particulier ces jeunes qui représentent 70% de la population de N’Djamena", a-t-il déclaré.



Avec neuf quartiers dans notre commune, le chômage est une réalité au centre de nos préoccupations. "Je m'engage personnellement à travailler ardemment avec l’Office National pour la Promotion de l’Emploi afin de dynamiser l'emploi des jeunes pour un avenir meilleur, soutenu par les efforts de la plus haute autorité du pays", a ajouté le maire.



Lansana Bouske, représentant de l'organisation des jeunes du 9ème arrondissement, a souligné que le défi majeur de l'ONAPE est de lutter contre le chômage des jeunes. "Nous plaidons auprès de l'ONAPE pour octroyer et financer rapidement les projets des jeunes", a-t-il déclaré.



Le Directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodeï, a expliqué que le thème "Informer pour mieux agir" reflète les stratégies mises en place par l'office pour avoir un impact significatif dans le domaine de l'emploi. "Nous sommes l'intermédiaire entre vous et le gouvernement pour faciliter l'obtention d'un emploi", a-t-il déclaré, s'engageant à travailler davantage pour la réussite des demandes des jeunes du 9ème arrondissement auprès des plus hautes autorités du pays. "Chaque jeune diplômé doit être à un service pour mieux entreprendre et pour assurer votre réinsertion dans la vie professionnelle", a-t-il conclu.