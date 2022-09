Tchad : l'ONAPE octroie des crédits agricoles aux producteurs du Ouaddaï

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a lancé officiellement ce 1er septembre à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, le financement des projets agricoles pour la campagne 2022-2023.



C'est le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui a présidé la cérémonie. La situation de financement de ces trois dernières années se présente comme suit : 133 843 510 FCFA en 2020, 76 000 000 FCFA en 2021 et pour l'année 2022, le financement s'élève à 64 000 000 FCFA, tandis que plus de 133 millions FCFA restent impayés.



Le chef du bureau de l'ONAPE d'Abéché, Moubarak Kody Ory, a indiqué que cette situation est très déplorable car l'enveloppe allouée à la province diminue chaque année. « Si ça continue dans cet élan, la province risque d'être suspendue et ça sera une perte énorme », a-t-il martelé.



Lançant le financement des projets agricoles dans le Ouaddaï, le gouverneur de la province, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a exhorté les bénéficiaires d'utiliser les crédits octroyés dans les travaux champêtres afin de faire une bonne récolte. Il a ensuite demandé aux autorités administratives, militaires et traditionnelles de soutenir l'ONAPE en vue de pérenniser ce programme qui vise à améliorer les conditions de vie dans les ménages.



Le gouverneur a enfin souligné qu'il veillera personnellement à ce que le crédit octroyé soit intégralement recouvré.