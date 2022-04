Tchad : l'ONAPE oriente la jeunesse sur les métiers du droit et de la justice

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) instaure le projet "agora des emplois et des métiers du marché du travail". Il a lancé le 23 avril un atelier de formation sur les métiers du Droit et de la justice sollicitant la presence des étudiants des différents Instituts et universités de N'djamena.



Le président du conseil d'administration de l’ONAPE, Mahamat Tahir Kheralla, souligne que cet atelier a été mis en place pour informer et orienter tout jeune dans le cadre de son domaine d'étude, choisir un métier selon sa convenance, son profil et sa vocation. Une façon de garantir un emploi quasi-certain et durable.



L'ONAPE consacre une priorité absolue à cette question portant sur la problématique de l'orientation professionnelle et son cadre d'action fondamental dans la lutte contre le chômage.



Le projet "agora des emplois et des métiers du marché du travail" est initié dans le but d'accompagner les étudiants à intégrer en toute confiance et de façon durable la vie professionnelle. Il s'agit d'aider les jeunes à mieux découvrir le monde professionnel en les informant sur les métiers émergents et les formations.



Cet atelier est destiné à informer les aspirants aux études de Droit sur les différents métiers de la justice, leurs atouts et leurs difficultės. Cette opportunité permet de découvrir les professions Juridiques et judiciaires, de comprendre le rôle de chaque métier du Droit ainsi que sa responsabilité pour une meilleure orientation professionnelle.



Ces orientations seront d'une extrême importance. Pour ce faire, il est primordial d'écarter la paresse et maintenir cette notion de principe dans le monde des acteurs du Droit et de la justice ainsi que la logique « de l'excellence et du travail » comme principe fondateur de la réussite.