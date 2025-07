Tchad : l’ONG ACRA arrivée à la fin de son mandat fait le bilan de ses quatre années d'activité

Le 24 juillet 2025, l'Organisation non gouvernementale ACRA a organisé une conférence de presse au CEFOD annonçant les succès et les recommandations du projet durant ses quatre années d'activité « Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad », une initiative d'envergure financée par l'Union Européenne à travers son Service des Instruments de Politique Extérieure (FPI).



Ce projet, qui s'étend sur 44 mois, visait à consolider la paix et la cohésion sociale au Tchad en plaçant la jeunesse au cœur de l'action. Lors de son allocution, la coordonnatrice, Mme Corolie Gamelin a souligné que « le Tchad est confronté à des tensions sociales et politiques persistantes. »



En réponse à ce contexte exigeant, le projet, coordonné par l'ONG italienne ACRA, en collaboration avec la participation du centre de recherche CRASH et de la coopérative technologique GNUCOOP, a couvert six zones stratégiques du pays : N'Djamena, Lac, Kanem, Borkou, Ouaddaï et Moyen-Chari.



Son objectif principal est de renforcer les capacités des jeunes et des associations de jeunes acteurs clés en matière de prévention des conflits et de transformation sociale.



Axes d'intervention et réalisations majeures

D'après elle, le projet s'articule autour de trois grands axes d'intervention qui ont conduit à des réalisations notables : Renforcement des capacités locales : 42 organisations de jeunes ont bénéficié de formations et de financements directs, avec un mécanisme de subventions en cascade.



Cela a permis d'agir directement sur le terrain, favorisant une gouvernance de proximité, légitime et agile.

Production de connaissances ancrées : Des recherches socio-anthropologiques menées par le CRASH ont permis de documenter les causes des conflits et les techniques de cohabitation spécifiques à chaque province. Un séminaire international sur le thème « Jeunes et femmes en action », qui a réuni plus de 300 participants à N'Djamena, a été un moment fort pour échanger sur les stratégies d'action.



Mobilisation citoyenne et expression artistique : Des concours artistiques, résidences créatives, campagnes de sensibilisation, ateliers médias et forums ont été organisés dans les six provinces. Au total, plus de 845 000 personnes ont été directement touchées par ces activités, et plus de 3,8 millions via des spots radio. Une série documentaire de 12 épisodes a également été produite pour valoriser l'engagement des jeunes.



Une méthodologie participative et des recommandations pour l'avenir

Le projet a adopté une approche horizontale et inclusive, basée sur l'écoute active et l'apprentissage entre pairs. Un processus rigoureux de capitalisation, associant groupes focaux, entretiens et analyses croisées des données, a permis d'identifier et de documenter six bonnes pratiques clés. Ces pratiques, telles que l'expression artistique comme outil de dialogue ou le plaidoyer local multipartite, sont désormais reconnues comme réplicables et durables dans d'autres contextes sahéliens.



Les recommandations claires pour l'avenir incluent la poursuite du soutien aux OSC juvéniles, l'intégration des pratiques artistiques et participatives dans les politiques publiques locales, la promotion d'une culture du dialogue et la pérennisation de la capitalisation comme outil d'apprentissage continu.



Un événement final pour célébrer le succès

Le projet « Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad » a démontré que lorsque les jeunes sont écoutés, outillés et reconnus, ils peuvent être des catalyseurs puissants de paix, de justice sociale et de cohésion communautaire. ACRA et ses partenaires invitent l'ensemble des parties prenantes, des jeunes, des OSC, des autorités locales, des partenaires techniques et financiers à l'événement final. Ce rendez-vous sera l'occasion de revenir sur les moments forts du projet et de partager les bonnes pratiques identifiées.