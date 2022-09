Tchad : l'ONG APDE forme 50 maîtres d'écoles coraniques sur les droits humains

L'ONG Action pour la protection des droits de l'enfant (APDE) a lancé ce 15 septembre, la formation de 50 maîtres d'écoles coraniques, sur les droits humains et les droits des femmes au CEFOD.



Cette formation entre dans le cadre d'un projet, financé par l'Union européenne, visant à renforcer la société civile et prévenir les violences contre les filles et les femmes, pour promouvoir une culture fondée sur les droits dans les zones de N'Djamena, du Logone Oriental, Logone Occidental, Moyen Chari, Mandoul et Salamat, précise Beksonbo Etienne, représentant de l'ONG Acra.



« On compte agir sur un changement de comportement, de vision et de perception envers les droits des femmes, lutter contre les violences à caractère sexiste, afin de promouvoir l'égalité de genre », indique-t-il.



Pour le coordinateur de l'ONG APDE, Mahamat Djibrine Dabary, « au Tchad, la question des droits des enfants et des femmes est peu ou presque pas abordée dans les écoles coraniques, ce qui complique la connaissance par ces derniers de leurs droits et devoirs ».



Il demande au marabouts de revenir aux connaissances sur la position de l'Islam, par rapport aux violences, ce qui permettra sans nul doute de mettre fin à certaines croyances erronées, et aux idées qui servent d'arguments à certaines personnes pour justifier les violences faites aux enfants, aux femmes, et à l'Homme tout court.



Les 50 maitres des écoles coraniques doivent, après cette formation d'une journée, conjuguer leurs efforts pour sensibiliser les populations sur les questions de droit et de violences ; condamner la violence sous toutes ses formes, et contribuer à l'instauration de sanctions sévères contre les auteurs de violences en soutenant l'adoption de textes de loi ; contribuer à la prise de mesures indispensables pour l'application des conventions internationales dont l'État est signataire et des lois qui ne vont pas à l'encontre des valeurs et des enseignements de la religion.