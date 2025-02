Tchad : l’ONG Action Kari lance officiellement ses activités

L’organisation non gouvernementale Action Kari a lancé officiellement ses activités le 05 février 2025 au musée national de la ville de Ndjamena.



C’est une ONG qui œuvre dans le domaine du développement économique, social, sanitaire et environnemental. La vision est d’améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables, et promouvoir des initiatives durables.



Selon le coordonnateur adjoint, Achill Ndana Kira, cette l’ONG est issue d’une association Kari pour le développement économique et social depuis 2023. C’est une organisation qui vise à accorder un appui technique et stratégique aux initiatives locales. Son lancement officiel est un appel lancé aux parties prenantes de se mettre au travail, afin d’atteindre les objectifs visés.



Dans son allocution, il a souligné que cette ONG est encore embryonnaire, ainsi elle sollicite l’appui de plusieurs partenaires, pour leurs conseils, orientations et bien d’autres techniques permettant d’asseoir son autonomie. Il a mis l’accent sur la synergie agissante qui selon lui serait un atout pour cette organisation non gouvernementale qui sera aux côtés des couches vulnérables.



Les organisateurs ont souligné qu’à travers ce lancement, un certain nombre d’activités seront mises en œuvre bientôt, pour apporter des soutiens, et entamer la réalisation du plan d’action.



Il a lancé un appel aux parties prenantes de se mettre au travail, pour ensemble apporter un changement positif dans la société tchadienne en terme de développement. L’ONG AKADS se dit ouverte à toutes les idées permettant d’apporter des initiatives pour son avancement.



Il a également souligné que l’organisation entamera les démarches pour nouer des relations avec certaines organisations qui œuvrent dans le même sens qu’Action Kari.